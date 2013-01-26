Азаров в очередной раз заявляет, что в этом году "никаких курсовых провалов не будет"

Премьер-министр Николай Азаров уверяет, что в 2013 году не будет никаких оснований для нестабильности национальной валюты.

Об этом он написал в социальной сети Фейсбук, отвечая на вопрос: будут ли колебания курса гривны по отношению к доллару/евро, или же в течение 2013 года будет относительная стабильность курсов, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мне много раз приходилось высказываться по этому поводу, но повторю специально для Вас - можете не опасаться, никаких курсовых провалов, как это было в 2008 году, не будет», - написал глава правительства.

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