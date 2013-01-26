США готовы распространить действие «закона Магнитского» на Украину

США готовы расширить сферу применения нашумевшего «закона Магнитского» за пределы России, в частности, под его действие рискует попасть Украина.

Об этом в интервью ZN.UA заявил бывший народный депутат от «Батькивщины» Остап Семерак.

По его данным, сейчас в Сенате США ведутся разговоры о расширении сферы применения этого закона. «И тут появляется Украина. Уточню, что Сенат сначала хотел распространить действие этого закона на всех чиновников любой страны мира, уличенных в серьезном нарушении прав человека, потом - на страны ОБСЕ, потом - на страны экс-СССР. Сейчас пришлось еще более сузить список по субъективным причинам: ряд среднеазиатских стран являются важными партнерами США в афганской кампании. Наиболее безболезненно для США включить в этот список лишь Украину, Россию и Беларусь. И есть сенаторы, которые лоббируют именно такой сценарий», - подчеркнул О.Семерак.

По его словам, дополнительным элементом напряженности между властями Украины и США стала недружественная позиция Генеральной прокуратуры Украины по отношению к американским коллегам, следствием которой стал визовый запрет первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину (УНИАН: Р.Кузьмин в обнародованном 10 декабря письме на имя Президента США Барака Обамы заявил, что ему аннулировали многократную пятилетнюю визу в США без объяснения причин. Посол США в Украине Джон Теффт подтвердил, что Р.Кузьмину отменена американская виза).

О.Семерак отметил, что в США произошла эволюция подхода к "закону Магнитского".

"Вместо списка конкретных личностей был вписан список критериев, нарушение которых приводит к санкциям. Они описывают действия или бездействие представителей власти, вследствие которых права и свободы той или иной особы значительно ограничиваются. Так, сейчас рассматривается вопрос о подпадании под эти критерии всех депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за закон о запрете усыновления российских детей американцами", - рассказал экс-депутат.

"Соответственно, расширяется и география применения - на Беларусь, к которой всегда были вопросы, и на Украину, наличие "политического правосудия" в которой признала резолюция Сената. Она, конечно, имеет чисто рекомендательный характер и Госдеп может ее игнорировать, но...", - добавил О.Семерак.

Он предположил, что "список Магнитского" может быть расширен на украинских чиновников в течение полугода.