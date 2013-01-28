Количество ученых в Украине за годы независимости сократилось втрое

С момента подписания акта о Независимости Украины - 24 августа 1991 года - численность ученых-исследователей сократилось в три раза, сообщает ZN.UA.

"С 1991 года численность ученых-исследователей в Украине сократилась в три раза и сейчас, в научных организациях государственного, предпринимательского и образовательного секторов науки работает 135 тыс. человек - 0,7% занятого населения страны, из них 70 тыс. - исследователи (16 тыс. кандидатов наук, 4 тыс. докторов наук и 50 тыс. исполнителей научных и научно-технических работ без научной степени)", - сообщает еженедельник.

Издание отметило, что в соседних странах сокращение научных работников за последние десятилетия было значительно меньшим, чем в Украине, и на сегодня численность сотрудников научных организаций в России и Беларуси составляет 1,1% и 1,3% от занятого населения.

Издание также сообщает, что в 2011 году в Украине ВВП в фактических ценах составил 1 трлн 316,6 млрд грн, из которых объем финансирования расходов на выполнение научных и научно-технических работ за счет государственного бюджета - 3860 млн грн (0,29% ВВП).

"Государственное финансирование научной сферы в России и Беларуси также выше - 0,57% и 0,76 от ВВП, соответственно, что в 2-3 раза больше, чем в Украине", - пишет «Зеркало недели» .

Еженедельник отмечает, что 0,29% ВВП - это в шесть раз меньше, чем предусмотрено законом Украины "О научной и научно-технической деятельности", в соответствии с которым "государство обеспечивает бюджетное финансирование научной и научно-технической деятельности (кроме расходов на оборону) в размере не менее 1,7% валового внутреннего продукта Украины".

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