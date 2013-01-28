Россия может изменить валютную структуру международных резервов

Власти РФ могут поменять часть резервов в евро на ценные бумаги, номинированные в другой валюте, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью немецкой газете "Хандельсблатт", передает ПРАЙМ.

"У нас другая миссия: у нас 42% запасов в евро, и мы могли бы их скинуть и поменять на ценные бумаги, номинированные в другой валюте. Наши запасы в целом - свыше 500 миллиардов долларов, это приличные деньги, так что это уже часть деления рисков", - сказал он.

При этом Медведев добавил, что власти РФ пока не намерены покупать облигации каких-либо европейских стран. "Нет, мы пока не собираемся покупать никакие бонды", - сказал премьер-министр.