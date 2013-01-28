На текущей неделе динамика пары EUR/USD будет зависеть от новостного фона - Forex club

Текущая неделя станет важной для доллара и будет богата на макроэкономические релизы и события, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как подчеркивают аналитики, комитет по открытым рынкам ФРС США проведет свое очередное двухдневное заседание, итоги которого будут опубликованы в среду. В этот же день увидит свет релиз о новых рабочих местах в несельскохозяйственных секторах США по версии ADP Inc., а в пятницу Бюро трудовой статистики озвучит данные об уровне безработицы.

Динамика пары EUR/USD будет зависеть от новостного фона. В случае, если в первые дни недели она сможет закрепиться выше отметки 1,34, то, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет иметь все шансы возобновить восходящий тренд. Ближайшей целью станет сопротивление в области 1,3550, хотя не исключено и движение выше этой отметки.

Давление на стерлинг со стороны макроэкономической статистики и высокого уровня неопределенности сейчас настолько велико, что пара GBP/USD разрывает традиционно тесную корреляцию с EUR/USD. Основным событием станет публикация в пятницу отчета по Индексу промышленного производства.

Японская иена по-прежнему продолжает снижаться. Остановить ее падение не смогли даже разочаровывающие итоги заседания Банка Японии. Пара USD/JPY может продолжить свой долгосрочный рост к цели 95,50.