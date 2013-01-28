У Украины есть шансы выполнить доходную часть бюджета на 2013 год – эксперты

Экономический блок правительства имеет все шансы обеспечить выполнение доходной части государственного бюджета в текущем году несмотря на то, что в 2013 году ожидается замедление экономического роста.

Такого мнения придерживаются эксперты, чьи комментарии были присланы УНИАН.

«В 2012 году доходы бюджета выросли на 10%, а на 2013-й планируется прирост всего 4,9%. Даже при сохранении умеренного экономического роста и умеренной инфляции этот план выглядит реалистичным», - отметил руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

С этим соглашается и главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"Хотя бюджет базировался на оптимистическом прогнозе роста реального ВВП (3,4% г/г по сравнению с нашим прогнозом 2,5%), доходная часть выглядит вполне консервативно», - отмечает она.

Вместе с тем, управляющий инвестиционными и пенсионными фондами «КИНТО» Николай Мягкий не исключает риска недовыполнения доходной части бюджета. «Хотя прогноз и так достаточно сдержанный, все-таки экономический спад может оказаться более глубоким и ударить по доходам», - резюмировал финансист.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Парламент утвердил госбюджет с доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом – 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Документ рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 млрд грн.

Президент Виктор Янукович уже неоднократно критиковал госбюджет на 2013 год и потребовал от правительства внести коррективы в него по результатам первого квартала.

Ранее министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что задачи по наполнению бюджета 2012 года выполнены в полном объеме, а по некоторым показателям даже перевыполнены.