«Феофания» планирует очередной ремонт за 190 млн грн

Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами объявила тендер на капитальный ремонт с переоснащением лечебного корпуса №3 предполагаемой стоимостью около 190 млн грн.

Раскрытие предложений запланировано на 12 февраля, пишут «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Корпус №3, который планируют ремонтировать, известен, в том числе, тем, что в 2010-2011 годах там лечились после перенесенных инфарктов вице-премьер Борис Колесников и советник Президента Анна Герман. В 8-этажном корпусе на 235 коек работают 490 человек персонала.

Ремонт заказывают согласно распоряжению Кабинета министров от 5 ноября 2012 года № 858-р. В данном документе указана общая смета строительных работ по корпусу №3 «Феофании» - 465,77 млн грн.

Как пишет издание, в рамках этого тендера заказывают часть работ на 2013-2015 годы. А именно: ремонт с переоборудованием вспомогательных зданий и сетей насосной и кислородной станций, хранилища рентгеновской пленки, здания для дизель-генераторной установки, подземных галерей и инженерных сетей, расширение двух лифтовых шахт для подъема тележек пищеблока, внутренние демонтажные и общестроительные работы, установка медицинского оборудования, внешние работы по отделке фасадов.

Разработку рабочей документации капитального ремонта выполняло ООО «ДМ-проект», которое получило за работы 3,25 млн грн.

При этом, в сентябре прошлого года «Феофания» уже заказывала ремонт корпуса №3 стоимостью 38,00 млн грн. Наряд получил «Киевгорстрой», который должен был до конца 2012 года отремонтировать инженерные сети, коммуникации, установить автономный генератор, заменить четыре лифта в здании пищеблока, реконструировать насосную станцию. Однако в конкурсной документации нового тендера сообщается, что в 2012 году были выполнены работы лишь на 40 тыс. грн.

В 2012 году «Феофания» провела тендеры на приобретение товаров и услуг на 195,41 млн грн.

В клинической больнице «Феофания» ГУД функционирует 12 корпусов для обеспечения предоставления высокоспециализированной медицинской помощи пациентам. Комплекс занимает площадь 49 га. Больница осуществляет стационарное медицинское обслуживание народных депутатов и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.