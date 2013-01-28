Узбекистан усиливает контроль за оборотом наличной инвалюты

Правительство Узбекистана уполномочило налоговые органы республики осуществлять контроль за обращением наличной иностранной валюты в розничной торговле и сфере услуг, следует из постановления правительства, обнародованного в понедельник в местных СМИ, сообщает РИА «Новости».

В соответствии с документом, в структуре Государственного налогового комитета (ГНК) республики будет создано специальное управление по контролю за недопущением обращения наличной иностранной валюты в розничной торговле и сфере услуг, организации краткосрочных проверок.

Управление займется выявлением, пресечением и предупреждением валютных преступлений и правонарушений при расчетах в указанных сферах путем проведения контрольных закупок и передачи материалов по выявленным фактам нарушений в правоохранительные органы.

В соответствии с постановлением, в месячный срок должны быть подготовлены предложения по изменениям в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение мер ответственности за осуществление на территории страны данных операций.

На территории Узбекистана в соответствии с законодательством запрещено осуществление юридическими лицами и физическими лицами-резидентами и нерезидентами расчетов в наличной иностранной валюте в розничной торговле и сфере услуг. Вместе с тем, с 1 января 2013 года иностранным авиаперевозчикам предоставлено право продавать авиабилеты резидентам республики за иностранную валюту. Также продажа автомобилей, произведенных в Узбекистане, частично осуществляется за СКВ.