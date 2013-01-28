Банк «Финансы и кредит» в 2012 году получил 3,17 млн грн прибыли

Банк «Финансы и кредит» (Киев) в 2012 году получил 3,166 млн грн прибыли, тогда как по итогам 2011 года убыток банка составил 79,163 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в IV квартале 2012 года банк получил 1,613 млн грн прибыли против 82,295 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в 2012 году выросли на 2,5% и на 1 января 2013 года составили 22,548 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5,5%, до 18,427 млрд грн, обязательства - на 2,2%, до 20,669 млрд грн.

Уставный капитал банка в прошлом году вырос на 5% - до 2,1 млрд грн, собственный капитал - на 5,9%, до 1,883 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк «Финансы и кредит» в январе-сентябре 2012 года получил прибыль в размере 1,552 млн грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 20 ноября 2012 года являлись: ООО «Аскания» - 46,5498%, ЗАО «F&C Realty» - 49,5802%, ОАО «Киевмедпрепарат Украина» - 2,8675%, НАК «Нафтогаз Украины» - 0,6041%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.