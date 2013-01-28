Банк «Киевская Русь» в прошлом году получил 197 тыс. грн прибыли

Банк «Киевская Русь», входящий в группу крупных банков Украины по объему активов, в 2012 году получил прибыль в размере 197 тыс. грн, тогда как по итогам 2011 года убыток банка составил 22,56 млн грн, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год снизились на 1% - до 5,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 6% - до 3,93 млрд грн. Обязательства банка за 2012 год снизились на 1,6% - до 5,09 млрд грн, средства клиентов выросли на 8,8% - до 4,13 млрд грн. Собственный капитал банка в 2012 году вырос на 7,3% - до 500,46 млн грн, уставный капитал не изменился — 416,08 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года физическое лицо сконцентрировало 46% акций банка «Киевская Русь».

Справка УНИАН. Банк «Киевская Русь» (Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины. Основным владельцем банка является бизнесмен Виктор Братко, владеющий акциями банка непосредственно (46%) и через инвестиционную группу «Базус».