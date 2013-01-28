Инфляция в России почти в 3 раза превысила среднеевропейскую

Потребительские цены в РФ в 2012 году увеличились почти в 3 раза, больше чем в среднем по странам Европейского союза - на 6,6% против среднеевропейского показателя 2,3%, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

В декабре 2012 года потребительские цены в Европе выросли на 0,3%, тогда как в России они увеличились на 0,5%, говорится в справке Росстата по индексам цен в России и зарубежных странах.

"В декабре 2012 года... наиболее заметное увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Беларуси (на 1,4%), Германии (на 0,9%), Бразилии (на 0,8%); за период с начала года - в Беларуси (на 21,8%), Турции (на 6,1%), Казахстане (на 6%)", - говорится в документе.

В ряде стран, отмечает Росстат, цены на товары и услуги в декабре снижались на 0,1-0,6%: в США, Канаде, некоторых странах ЕС.

По итогам 2012 года из 38 наблюдаемых стран цены снизились только в трех: в Швейцарии дефляция составила 0,3%, на Украине - 0,2%, в Японии - 0,1%.

Потребительские цены на продукты без учета напитков в ЕС в 2012 году росли быстрее, чем на другие товары и услуги - на 3,6% в среднем по странам ЕС. В России продуктовая инфляция оказалась всего на 0,1 процентный пункт выше общей - 6,7% в 2012 году.

В декабре цены на продукты в РФ выросли на 0,9%, в Европе в среднем на 0,6%.

Среди стран ЕС наиболее заметный прирост цен на продукты в декабре по сравнению с ноябрем 2012 года отмечался в Великобритании, Нидерландах, Чешской республике, Австрии (1,2-1,6%). За весь 2012 год самой высокой продуктовая инфляция была в Венгрии (7,8%), Румынии, Финляндии и на Мальте (6,6-7,2%).

Дешевело продовольствие среди 27 европейских стран только в Греции. В декабре снижение цен составило 0,1%, за 2012 год - 0,5%.

Драйвером продуктовой инфляции в декабре оказались цены на овощи. Как в России, так и в ЕС они подорожали наиболее заметно (соответственно, на 3,2% и 3,7%).

Похожая динамика роста цен наблюдалась в России и ЕС на масла и жиры (0,8% и 0,7% соответственно).

Остальные категории продуктов дорожали в России значительно быстрее, чем в среднем по ЕС. Так, молочные изделия и яйца в РФ подорожали на 1,6% (в ЕС в среднем на 0,3%), фрукты - на 1,3% (на 0,1%) хлеб и крупы - на 0,9% (на 0,1%), рыба и морепродукты (на 0,5% и 0,4%).

В целом за 2012 год в ЕС наряду с ценами на овощи наиболее заметно выросли также цены на фрукты и мясо. В некоторых странах рост цен в разы превышал среднеевропейский: в Словении овощи подорожали на 23%, фрукты - на 17,5%, в Румынии - 20,8% и 14,7% соответственно. Цены на мясо наиболее значительно росли в Венгрии (10,1%) и Финляндии (9,4%).

В России также за период с начала 2012 года более всего увеличились цены на овощи - на 13,4% (в среднем по ЕС - на 8,3%), хлебобулочные изделия и крупы - на 8,3% (2,2% в среднем по ЕС), фрукты - на 7,7% (на 6,1%).