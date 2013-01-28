Размер Фонда гарантирования вкладов снизился на 1,7%

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в IV квартале 2012 года снизился на 1,7%, или 102,3 млн грн, - до 6,09 млрд грн, говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, за 2012 год объем финансовых ресурсов фонда за 2012 год вырос на 26,2%, или на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 год выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков. Участниками Фонда по состоянию на 1 января 2013 года являлись 174 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.