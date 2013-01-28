Минюст предлагает исключить акцизные марки и торговые патенты из перечня бланков строгой отчетности

Министерство юстиции Украины предлагает внести изменения в Налоговый кодекс в части сокращения перечня бланков строгой отчетности, а именно – исключить из этого перечня бланки марок акцизного налога, торговые патенты и свидетельства плательщика единого налога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на подготовленный законопроект, представленный к общественному обсуждению.

Согласно сообщению, принятие подготовленного законопроекта позволит исключить из законодательства нормы, усложняющие ведение бизнеса. А, кроме того, будут сэкономлены средства, которые сейчас затрачиваются на изготовление бланков строгой отчетности и компенсируются за счет субъектов предпринимательства, оплачивающих процедуры получения тех или иных документов строгой отчетности. «Стоимость соответствующего документа, а также стоимость услуги, включающей выдачу такого документа, - это причина безосновательно стребовать дополнительные деньги и усложнить ведение бизнеса. При этом затребованные средства не гарантируют защиты от противоправных посягательств на права или собственность конечного потребителя услуги, а, кроме того, само существования бланков строгой отчетности провоцирует возникновение коррупционных рисков», - сказано в сообщении Минюста.

По расчетам министерства, в случае принятие законопроекта, базовый период наблюдения за его результативностью продлится не менее двух лет, а далее можно будет вести периодические наблюдения раз в три года.

Ознакомиться с законопроектом можно на сайте Министерства юстиции.

Как сообщал УНИАН, Налоговый кодекс Украины был принят в декабре 2010 года. Его основной особенностью являются нормы налогообложения по упрощенной системе, снижение процентных ставок по налогу на прибыль, НДС и другим налогам. С момента вступления в силу в Налоговый кодекс было внесено порядка 30 изменений.