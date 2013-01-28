Украинские предприятия с иностранными инвестициями за два года увеличили реализацию продукции до 870 млрд грн

Украинские предприятия с иностранными инвестициями за два года – 2011-й и 2012-й – увеличили объем реализованной продукции на 4% - до 870 млрд грн с 838,6 млрд грн, а также увеличили объем экспорта на 22% до 205,3 млрд грн с 159,4 млрд грн. Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, объем уплаченных налогов также вырос – до 54,2 млрд грн с 50 млрд грн в 2011 году. Объем возмещенного НДС иностранным инвесторам в 2012 году составил 19 млрд грн, что на 28% больше показателя 2011 года (14,8 млрд грн), из них 8,1 млрд грн было возмещено в автоматическом режиме.

При этом, как сказано в сообщении, количество плановых проверок предприятий с иностранными инвестициями за два года сократилось в 2,5 раза, а специалисты Миндоходов постоянно работают над дальнейшим усовершенствованием своих функций с целью облегчения ведения бизнеса. В частности, недавно налоговые органы ввели новый сервис для компаний с иностранными инвестициями, суть которого в предоставлении правовой оценки инвестиционных проектов на предмет наличия налоговых рисков, возникающих в том числе из-за неверного толкования украинского законодательства.

Как сообщал УНИАН, одним из приоритетов реформирования Госналогслужбы в 2013 году является переход от фискального органа к сервисной службе. В частности, с 1 января 2013 года ГНСУ ввела целый ряд новаций и сервисов, призванных упростить процедуру администрирования и уплаты налогов, количество которых снижено с 23 до 19.

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что в этом году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса (Doing Business). В 2012 году Украине удалось подняться на 15 пунктов и занять 137-е место в рейтинге. Кроме того, согласно исследованиям Research & Branding Group, в ноябре 2012 года иностранные инвесторы, работающие в Украине, демонстрировали «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называли налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества.