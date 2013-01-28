Единственный источник роста прибыльности банков - уменьшение отчислений в резервы - эксперт

В текущем году украинские банки смогут нарастить прибыль в основном за счет снижения отчислений в резервы.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Евгений Гребенюк.

Он отметил, что в условиях отсутствия активного кредитования нет оснований ожидать роста чистой процентной маржи.

«Единственный источник увеличения прибыльности, на мой взгляд, это уменьшение отчислений в резервы. Тенденция к уменьшению таких отчислений достаточно устойчива, поскольку основные объемы прошлой «проблемки» (проблемные кредиты банков - УНИАН) уже идентифицированы и зарезервированы или реструктуризированы. Думаю, в 2013 г. банковская система может показать отчисления в резервы на уровне 2,4-2,6% от общих кредитов против примерно 3% в 2012 г.», - сказал Е.Гребенюк.

Что касается перспектив кредитования в текущем году, то, по его словам, оснований прогнозировать его увеличение пока нет. Все связано с «накопленными ожиданиями» банковской системы, в том числе и ожиданиями девальвации нацвалюты.

«Пока эти ожидания не будут сняты определенными макроэкономическими коррективами (в том числе и обменного курса), банки не решатся активно кредитовать», - считает Е.Гребенюк.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы в ноябре 2012 г. составила 0,56 млрд грн (в октябре т.г. - 1 млрд грн), за январь-ноябрь - 4,358 млрд грн (за 11 месяцев 2011 года убыток системы составил 4,8 млрд грн).

Доходы банков в январе-ноябре т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 7,9% - до 137,37 млрд грн, в том числе процентный доход составил 107,893 млрд грн, комиссионный доход - 19,23 млрд грн.

Расходы выросли на 0,6% и составили 133 млрд грн, в т.ч. процентные расходы - 62,107 млрд грн, общие административные расходы - 32,88 млрд грн, отчисления в резервы - 22,731 млрд грн.

Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.