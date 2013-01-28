Торги на межбанке в понедельник закрылись котировками 8,1405/8,1425 грн/долл.

В понедельник, 28 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1405/8,1460, к 12:00 сузился спрэд - 8,1415/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1405/8,1425 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2704/08, к 12:00 цены поднялись до 0,2707/11. К закрытию цены упали - 0,2700/04. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1400 (+0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3425/1,3470.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9350/10,9440, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9530/10,9620. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,9365/10,9430.