«Родовид Банк» в 2012 году сократил убыток в 132 раза

«Родовид Банк» (г. Киев) в 2012 году сократил убыток до 10,594 млн грн против 1,4 млрд грн за 2011 год.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Согласно сообщению, прибыль банка в IV квартале 2012 года составил 139,733 млн грн против 352,407 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в 2012 году сократились на 1,5% и на 1 января 2013 года составили 8,875 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 1,1% - до 289,016 млн грн, обязательства уменьшились на 2,55% - до 5,228 млрд грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 12,359 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,02% – до 3,647 млрд грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

В 2011 году «Родовид Банк» сократил убыток по сравнению с 2010 годом в 3 раза – до 1,399 млрд грн.