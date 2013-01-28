Иностранные банки продолжат покидать украинский рынок - эксперт

Текущая ситуация в украинском банковском секторе дает основания прогнозировать, что в 2013 году сохранится тенденция ухода иностранных банков с украинского рынка.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Eвгений Гребенюк.

Он отмечает, что инвестиционный климат в стране ухудшается, а проблемы в еврозоне заставляют иностранных инвесторов проявлять осторожность в новых инвестициях и более тщательно оценивать эффективность уже проведенных.

«Поэтому, я думаю, мы увидим еще выходы иностранных банков с рынка. К тому же, учитывая сверхнизкую оценку украинских банков, среди местного капитала могут появиться еще желающие дешево приобрести солидный банк», - считает Е.Гребенюк.

Также эксперт не видит предпосылок для консолидации банковской системы. По его мнению, в текущем году процессы слияния/поглощения продолжатся, но вряд ли это приведет к большей концентрации банковской системы.

«Проблема фрагментарности украинской банковской системы является структурной и отражает существующие экономические отношения в обществе, когда каждая бизнес-группа предпочитает иметь собственный банк на всякий случай для безопасности, и во времена ухудшения инвестиционного климата роль таких банков, естественно, растет», - отметил Е.Гребенюк.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Нацбанк разрешил основному акционеру «Дельта Банка» Николаю Лагуну приобрести 100% акций «Кредитпромбанка».

При этом уже в начале января 2013 года в СМИ появилась информация, что Н.Лагун ведет переговоры о покупке «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине.

Ранее, в октябре 2012 года, компания «Смарт-Холдинг», принадлежащая бизнесмену Вадиму Новинскому, объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум», который ранее принадлежал Commerzbank Auslandsbanken Holding AG.

Также В.Новинского в СМИ называют новым владельцем украинской «дочки» «БМ Банка», однако официального сообщения о закрытии данной сделки пока не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международная банковская группа UniCredit опровергла слухи об уходе из Украины