Ужгородские таможенники выявили 4 тонны незадекларированных одежды и обуви известных марок на 6 млн грн

Таможенники пропускного пункта «Ужгород» на украинско-словацкой границе, по оперативному сообщению спецподразделения УСБУ в Закарпатской области, выявили грузовик, провозивший незадекларированную партию брендовой одежды и обуви общей массой 4400 кг на сумму 6,1 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, по документам в грузовике перевозили 24 посылки международного почтового сообщения. Однако при тщательном досмотре таможенники и пограничники нашли незадекларированные 360 коробок с одеждой, обувью и духами известных торговых марок «Prada», «Salvatore», «Gino Rossi», «Nike», «Aldo Brue», «Altuzare», «Lord Piano», «Dior» и «Dolce&Gabbana».

По информации Миндоходов, санкции, которые могут быть наложены на владельцев незадекларированных товаров, предполагают полную их конфискацию в пользу государства, а также штраф в размере 100% оценочной стоимости конфиската. При этом размер платежей, которые владельцы товаров должны были бы уплатить в случае надлежащего оформления груза, составил бы 1,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Гостаможслужба передала на рассмотрение Министерства финансов два законопроекта, которые делают невозможной продажу на таможенной территории незаконно ввезенных или не предназначенных для продажи высоколиквидных товаров иностранного производства. В ноябре 2012 года Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект приказа о порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями. Пока документы находятся на стадии обсуждения.

Вместе с тем, 24 декабря Указом Президента Украины Виктора Януковича на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы было создано Министерство доходов и сборов, основные функции и задачи которого будут представлены общественности 30 января.