Четыре крупных немецких банка подозревают в манипуляциях с процентными ставками

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии начало проверку четырех немецких банков: их подозревают в участии в международных манипуляциях с процентными ставками. Внеочередной проверке подверглись, помимо прочих, Deutsche Bank и Portigon.

Euribor - усредненная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым в евро. Она устанавливается европейскими банками и базируется на процентных ставках, по которым предоставляются кредиты другим финансовым институтам, передает Немецкая волна.

Кроме того, манипуляции могли совершаться с Лондонской межбанковской ставкой предложения (Libor) - средневзвешенной процентной ставкой по межбанковским кредитам, которая используется в качестве ориентира при выдаче кредитов предприятиям и частным лицам.

Компетентные органы США и Великобритании уже многие месяцы проводят расследование случаев манипулирования ставкой Libor. Международные финансовые институты подозреваются в том, что в период с 2005 по 2009 год они намеренно сообщали ложную информацию, чтобы искусственно завысить свою прибыль и скрыть подлинную стоимость рефинансирования. В результате доверие к ставке Libor оказалось сильно подорванным.