Дефицит платежного баланса Украины достиг до 4,2 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза – до 4,174 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) остался приблизительно на уровне прошлого года – 7,045 млрд долл. (+30 млн долл.)

В декабре 2012 года дефицит сводного платежного баланса составил 0,838 млрд долл. против 0,539 млрд долл. в ноябре 2012 года и 0,093 млрд долл. в декабре 2011 года. В том числе дефицит текущего счета – 1,951 млрд долл. (в ноябре 2012 года – 0,85 млрд долл., в декабре 2011 года – 1,196 млрд долл.), а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций – 1,113 млрд долл. (в ноябре 2012 года – 0,311 млрд долл., в декабре 2011 года – 1,103 млрд долл.)

Как сообщал ранее УНИАН, дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,455 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).