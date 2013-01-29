Собственник «Фидобанка» Адарич вошел в состав набсовета «Эрсте Банка»

Акционеры входящего в группу крупных финансовых учреждений «Эрсте Банка» включили в состав наблюдательного совета собственника «Фидобанка» Адександра Адарича, сообщает банк в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщает банк, согласно решению акционеров, в обновленный состав наблюдательного совета «Эрсте Банка» входят глава Герберт Юранек и члены наблюдательного совета Карел Моурек, Вольфганг Шопф, Франц Хохштрассер и Александр Адарич.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» (Киев) за 83 млн долл. Согласно предоставленной информации, «Эрсте Банк» в Украине остается частью Erste Group и будет работать под своим действующим брендом до закрытия сделки, запланированного в течение 6 месяцев, а после будет изменение бренда и слияние бизнеса с «Фидобанком». По словам А.Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

Справка УНИАН. «Эрсте Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года. По данным отчетности НБУ на 1 октября 2012 года банк занимал 21 место среди 175 банков Украины по объемам активов. На 1 октября активы банка составляли 10,33 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 3,68 млрд грн, обязательства – 8,68 млрд грн, уставный капитал – 1,38 млрд грн, собственный капитал – 1,66 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил убыток в размере 238,39 млн грн.