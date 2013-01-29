Bank of Cyprus Group не намерена продавать свою дочернюю структуру в Украине

Bank of Cyprus Group (Кипр) не намерена продавать свою дочернюю структуру в Украине, сообщил «Банк Кипра» (Киев) в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

В своем сообщении банк со ссылкой на Bank of Cyprus Group опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ в январе этого года, о продаже дочерней структуры Bank of Cyprus Group в Украине.

«Международная финансовая группа Bank of Cyprus Group не принимала решения о продаже своей дочерней структуры в Украине и не давала кому-либо полномочий для проведения поиска потенциальных покупателей «Банка Кипра» в Украине. Для «Банка Кипра» в Украине наблюдательным советом Bank of Cyprus Group утвержден трехлетний стратегический план на 2013-2015 годы, в рамках которого предусмотрено активное развитие всех направлений банковского бизнеса», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. «Банк Кипра» (ранее «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших банков. По данным отчетности НБУ, на 1 октября банк занимал 63 место среди 175 банков Украины по объему активов. На 1 октября активы банка составляли 2,74 млрд грн, обязательства - 2,03 млрд грн, уставный капитал - 700 млн грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 15,17 млн грн. Основными акционерами банка являются Bank of Cyprus (22,7853% в прямом владении и 76,9881% - опосредствованно), и компании «Лизинг-Финанс» (38,5922%), «Омикс-Финанс» (19,1665%), «Корнер» (19,2294%).