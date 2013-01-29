Торги на межбанке во вторник открылись котировками 8,1425/8,1475 грн/долл.

Во вторник, 29 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1425/8,1475 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2700/04, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9445/10,9540. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3442/44 (понедельник – 1,3433/14).

В понедельник, 28 января, Нацбанк на рынок не выходил.