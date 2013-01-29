«Проминвестбанк» в 2012 году увеличил прибыль в 7,5 раза

«Проминвестбанк» (ПИБ, Киев), входящий в группу крупнейших банков Украины, в 2012 году получил прибыль 224,766 млн грн, что в 7,5 раза больше показателя 2011 года.

Об этом говорится в отчетности банка, обнародованной на его сайте.

Согласно отчету, в IV квартале 2012 года банк получил прибыль 235,503 млн грн, против 24,152 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка за 2012 год увеличились на 8,3% и на 1 января 2013 года составили 41,318 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 9%, до 29,486 млрд грн, обязательства - на 9%, до 36,045 млрд грн, уставный капитал за год не изменился - 5,299 млрд грн, собственный капитал вырос на 3,8%, до 5,273 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Проминвестбанк» (ПИБ, Киев) в январе-сентябре 2012 года получил убыток в 10,737 млн грн по сравнению с прибылью 5,838 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 января 2013 г. владеет 97,8502% акций «Проминвестбанка».

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