«Брокбизнесбанк» в 2012 году снизил прибыль в 44 раза - до 518 тыс. грн

«Брокбизнесбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины по объему активов, в 2012 году снизил прибыль в 44 раза - до 518 тыс. грн, в то время как по итогам 2011 года прибыль составляла 22,8 млн грн.

Об этом сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год снизились на 10,6% - до 16,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 8,5% - до 13,87 млрд грн. Обязательства банка за 2012 год также снизились на 15,2% - до 14,01 млрд грн, средства клиентов выросли на 6,5% - до 12,34 млрд грн. Собственный капитал банка в 2012 году вырос на 20,2% - до 2,92 млрд грн, уставный капитал - на 24,3%, 2,52 млрд грн.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года. Основными акционерами банка на 1 октября 2012 года являлись Сергей Буряк – 48,6007% и Александр Буряк – 46,9930%. В декабре 2012 года они уравняли участие в уставном капитале банка и владеют по 48,2497% акций кредитно-финансового учреждения.