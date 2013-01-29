Объем теневых операций в столице в 2012 году достиг 200 млн грн – ГНСУ

Объем теневых операций и операций с использованием услуг конвертационных центров в Киеве в 2012 году достиг 200 млн грн, из-за чего прямые потери государственного бюджета составили порядка 30 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины в г. Киев.

Согласно сообщению, предприятия, пользовавшиеся услугами раскрытых конвертационных центров в 2012 году, дополнительно уплатили в бюджет в более 173 млн грн, что составило около трети аналогичных платежей по Украине.

В налоговой также обратили внимание, что очередной конвертационный центр был на днях раскрыт столичными налоговиками. Во время обысков, проводимых сразу в трех офисах, сотрудники налоговой милиции нашли 40 печатей поддельных фирм, входящих в конвертационный центр, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию, отражавшую несуществующую хозяйственную деятельность.

Как сообщал УНИАН, за 8 месяцев 2012 года налоговики в целом по Украине прекратили деятельность 69 конвертационных центров, оборот которых составил 7,7 млрд грн. На счетах подконтрольных «конвертаторам» предприятий было заблокировано 19,1 млн грн, арестовано имущество стоимостью 51,4 млн грн. Объем доначислений составил 1 млрд грн.

В 2011 году налоговая милиция выявила более 90 конвертационных центров, которые конвертировали средств на сумму 15,3 млрд грн. С контрагентов в бюджет было взыскано свыше 257,2 млн грн.