Рост ВВП Польши в 2012 году замедлился до 2%

Варшава. Валовой внутренний продукт в Польше - крупнейшей стране Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в прошлом году вырос на 2% в сравнении с 4,3% годом ранее.

Об этом УНИАН сообщил государственный комитет статистики GUS со ссылкой на предварительные данные.

Рост частного потребления, составляющего более 60% национального ВВП, составил 0,5% после 2,5% в предыдущем году, что является самым низким показателем с 2001 года.

Добавленная стоимость в промышленности увеличилась на 1,2% после 10% годом ранее, в торговле +1,5 (-1,8% в 2011 году), в транспорте и складской деятельности - на 7,9% (+12,1% годом ранее), а в строительстве снизилось на 0,5% после 8,2% роста в предыдущем году.

ВВП вырос благодаря росту экспорта, небольшого роста частного потребления и при близком к нейтральному влиянию инвестиционного спроса.

По данным GUS, последний раз показатель роста ВВП, меньше, чем в прошлом году, был зафиксирован в кризисном 2009, когда польская экономика выросла на 1,9%.

Как сообщал УНИАН, польское правительство ожидало роста ВВП в прошлом году на уровне 2,5%, в то время, как ЕБРР в конце января снизил свой прогноз до 2%.

В текущем году Польша ожидает роста экономики на 2,2%, в то время как ЕБРР прогнозирует рост не более 1,5%.