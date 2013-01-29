Объем штрафов за продажу алкоголя и табака подросткам составил 9 млн грн

Объем штрафов, наложенных налоговыми органами на торговые предприятия за продажу алкоголя и табачных изделий подросткам, составил в 2012 году 9 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины. Согласно сообщению, нарушители также лишались лицензий на право розничной торговли алкоголем и табаком. Общее количество ликвидированных лицензий составило 1200 штук, что почти вдвое больше показателя 2011 года (631 лицензия).

В Миндоходов напомнили, что продажа подакцизных товаров – алкогольных напитков и табачных изделий - несовершеннолетним гражданам является правонарушением и карается лишением лицензии на торговлю и штрафом в размере 6800 грн.

Как сообщал УНИАН, продажа алкоголя и табака подросткам стала наиболее распространенной причиной лишения предпринимателей лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табаком. В числе других причин – продажа алкоголя и табака в непредназначенных для этого местах, неуплата очередного платежа по лицензии, а также собственные заявления предпринимателей, решивших прекратить торговлю.

В январе-июне 2012 года поступления в местные бюджеты от лицензирования оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями составили 68,758 млн грн, от розничной торговли - 316,543 млн грн. На 1 июля 2012 года в Украине действовало 519 лицензий на оптовую торговлю спиртами, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также 186 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком.