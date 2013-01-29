На межбанке торги закрылись котировками 8,1415/8,1460 грн/долл.

Во вторник, 29 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1425/8,1475, к 12:00 сузился спрэд – 8,1425/8,1460. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1415/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2700/0,2704, к закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,1700 (+0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3415/1,3460. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9350/10,9440, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9530/10,9620. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,9335/10,9435.