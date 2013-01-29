«Укрэксимбанк» в 2012 году увеличил прибыль на 81%

Государственный «Укрэксимбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины по объему активов, в 2012 году увеличил прибыль по сравнению с 2011 годом на 81,3% - до 159,73 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 17,1% - до 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 5,82% - до 40,42 млрд грн. Обязательства банка за 2012 год выросли на 22,2% - до 70,09 млрд грн, средства клиентов - на 41,5% до 44,84 млрд грн. Собственный капитал банка в 2012 году вырос на 0,68% - до 17,86 млрд грн, уставный капитал — на 0,2% до 16,45 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и на 100% находится в собственности государства.