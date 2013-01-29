Банк «Пивденный» в прошлом году увеличил прибыль на 4,9%

Банк «Пивденный», входящий в группу крупных банков Украины по объему активов, в 2012 году увеличил прибыль на 4,9% по сравнению с 2011 годом – до 55,55 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год снизились на 1,9% – до 10,01 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 9,7%, до 7,16 млрд грн. Обязательства банка за 2012 год снизились на 2,8% – до 8,38 млрд грн, средства клиентов – на 11,6%, до 6,24 млрд грн. Собственный капитал банка в 2012 году вырос на 3,1% – до 1,64 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 956,89 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Пивденный» работает на рынке Украины с 1993 года. Владельцами существенных долей акций в банке являются Юрий Родин (прямое участие – 18,2788%, опосредованное – 35,3853%), Тамара Родина (прямое участие – 1,4355%, опосредованное – 47,8979%), Веля Родина (прямое участие – 0,4273%, опосредованное – 33,7399%), Александр Родин (прямое участие – 2,3266%, опосредованное – 31,8406%), компания «Теком» (прямое участие – 5,1686%, опосредованное – 9,9976%), Марк Беккер (прямое участие – 19,1539%, опосредованное – 3,1162%), Алла Ванецьянц (прямое участие – 11,2371%, опосредованное – 38,0963%), Левон Ванецьянц (прямое участие – 0,4619%, опосредованное – 33,7053%).