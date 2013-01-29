Минфин привлек 100 млн грн и 322 млн долл. на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 29 января, привлекло в государственный бюджет 100,32 млн грн и 321,97 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 3 из 3 заявок, поданных на приобретение 3-летних гривневых госбумаг, доходность установлена на уровне 9,2%. Также были удовлетворены 2 из 3 заявок на покупку 3-летних валютных ОВГЗ, доходность составила — 8,25%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 4 заявки (на сумму 290 млн грн) на годовые гривневые бумаги и 7 заявок (на сумму 48 млн долл.) на 2-летние валютные ОВГЗ.

Гривневые госбумаги со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов снова не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН,Минфин 22 января привлек в государственный бюджет 11,09 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планировал провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 29 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,72 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 112,9 млрд грн, в собственности банков - 66,34 млрд грн, нерезидентов - 5,48 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.