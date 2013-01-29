Правительство снизило минимальную стоимость региональных инвестпроектов

Кабинет министров снизил минимальную сметную стоимость инвестиционных программ (проектов), которые могут реализоваться за счет бюджетных средств Государственного фонда регионального развития.

Как сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее постановление правительство приняло 23 января.

«Для предоставления возможности регионам привлекать государственные средства на социально важные объекты со сравнительно небольшой сметной стоимостью принято правительственное решение, которым внесены изменения в порядок использования средств фонда. Для объектов регионального, межрегионального и областного значения сметная стоимость уменьшена с 5 до 1 млн грн, для проектов районного значения и тех, которые направлены на решение проблем одной или нескольких территориальных общин, городов районного значения, сел, поселков, - с 1 млн грн до 200 тыс. грн», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник.

По его словам, в государственном бюджете на расходы Фонда регионального развития предусмотрено 990 млн грн, а предложений регионов сформировано на общую сумму более 3 млрд грн: первоочередные проекты на сумму около 990 млн грн и дополнительные 2,1 млрд грн, которые планируется привлечь под государственные гарантии для увеличения фонда.

По данным Минрегиона, средства Государственного фонда регионального развития планируется направить на 557 объектов социального значения, из которых 449 - переходящие с прошлых лет и 108 - проекты строительства. Предполагается провести строительные работы в 92 дошкольных и 24 спортивных заведениях, 154 школах, 94 учреждениях здравоохранения, 193 объектах водо-, тепло-, газоснабжения, учреждениях культуры, транспортной инфраструктуры и т.д.