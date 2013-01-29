«Дельта Банк» в 2012 году сократил прибыль почти в 5 раз

«Дельта Банк», входящий в группу крупнейших банков Украины по объему активов, в 2012 году сократил прибыль в 4,8 раз - до 97,86 млн грн по сравнению с показателем за 2011 год в размере 469,34 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 67,7% - до 31,61 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — на 39,2%, до 15,21 млрд грн. Обязательства банка за 2012 год увеличились на 28,5% - до 29,84 млрд грн, средства клиентов — на 64,9%, до 17,09 млрд грн. Собственный капитал банка в 2012 году увеличился в два раза - до 3,01 млрд грн, уставный капитал — в 2,8 раза, до 2,33 млрд грн.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун — 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.