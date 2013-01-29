«VAB Банк» увеличит уставный капитал на 30%

«VAB Банк», входящий в группу крупных банков, намерен увеличить уставный капитал на 700 млн грн, или на 29,8%, путем дополнительного выпуска акций. Об этом говорится в сообщении банка со ссылкой на председателя правления Дениса Мальцева.

В сообщении указывается, что соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров банка 29 января. В результате проведения эмиссии акций уставный капитал банка составит 3,049 млрд грн.

«Решение об увеличении уставного капитала подтверждает намерение «VAB Банка» развиваться в направлении выбранной стратегии - стать ведущим аграрным банком в ближайшие 2-3 года в сфере АПК, что в условиях сокращения темпов роста экономики рассматривается нами как перспективная, всегда актуальная в мировом масштабе и динамично развивающаяся отрасль», – подчеркнул Д. Мальцев.

Также сообщается, что на общем собрании был обновлен состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии «VAB Банка».

Как сообщалось, в 2012 году банк дважды наращивал уставный капитал: на 600 млн грн, или на 48%, - до 1,849 млрд грн, а затем на 500 млн грн, или 27,1%, – до 2,349 млрд грн.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года.

«VAB Банк» в январе-сентябре 2012 года увеличил чистый убыток на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 378,86 млн грн.

В III квартале 2012 года банк получил прибыль в размере 5,133 млн грн против 143,59 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

«VAB Банк» в 2011 году сократил чистый убыток против показателя 2010 года на 20% – до 497,36 млн грн.

По данным «VAB Банка», на 1 октября 2012 года единственным его акционером с долей более 10% являлся Сергей Максимов, которому принадлежало напрямую 4,2371%, опосредованно - 6,1998%.

В ноябре 2012 года бизнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited сконцентрировал 67,7% акций «VAB Банка». В конце декабря 2012 года Quickcom Limited нарастила участие в уставном капитале банка до 82,9%.