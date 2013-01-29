Украина намерена смягчить монетарную политику – Азаров

Украина в 2013 году намерена придерживаться курса на смягчение монетарной политики и осуществлять финансовую поддержку отечественной промышленности.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время заседания Совета предпринимателей при Кабинете Министров, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.

«При всех трудностях, 2012 год заложил фундамент для дальнейшего развития нашей экономики», - сказал Н.Азаров, обратив внимание на необходимость продолжения реформ и создания благоприятного инвестиционного климата в стране.

Н.Азаров также напомнил о снижении с 1 января 2013 года ставки налога на прибыль и о вступлении в силу целого ряда законов, направленных на развитие приоритетных отраслей. «Несмотря на высокие цены на энергоносители, рецессию мировой экономики, в 2012 году в Украине стабильными оставались основные тарифы. Подавляющее большинство товарных позиций были или стабильными по ценам, или незначительно понизились в цене, вследствие чего мы зафиксировали дефляцию», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Нацбанк объясняет дефляцию 2012 года высоким предложением продовольственных товаров.

По итогам 2011 года инфляция составила 4,6%.

Правительство Украины планирует до 10 февраля утвердить Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Ее реализация должна обеспечить рост экономики в 2013 году на уровне не менее 3%. Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.