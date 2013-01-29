Госпрограмма развития экономики может быть утверждена уже на следующей неделе

Государственная программа активизации развития экономики на 2013 – 2014 годы планируется к утверждению на следующей неделе. Об этом заявил Премьер-министр Николай Азаров во время заседания Совета предпринимателей при Кабинете Министров, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабинета Министров.

«Сейчас правительство работает ежедневно над этой программой. Это развитие и активизация внутреннего производства, программа импортозамещения, предполагающая впервые за все годы реальные источники финансирования, включая банковские кредиты, гарантии государства, бюджетные и прямые инвестиции. В четверг назначено очередное рассмотрение этой Программы, а где-то на следующей неделе, я думаю, мы ее утвердим», - сказал Н.Азаров.

По его словам, правительство решает проблемные вопросы, которые на сегодня существуют на внутреннем рынке, и потому Программа должна заложить серьезный фундамент для развития экономики и благополучия людей.

Как сообщал УНИАН, программа развития экономики на 2013-2014 годы определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках. Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики может составить не менее 3%.

29 января глава правительства заявил, что Украина в 2013 году может смягчить монетарную политику и осуществить финансовую поддержку отечественной промышленности.