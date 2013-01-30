В Узбекистане с 1 февраля будет отменена продажа наличной валюты физлицам

Узбекистан с 1 февраля может отменить продажу наличной иностранной валюты физлицам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на bank.uz.

Продажа иностранной валюты физлицам - резидентам Узбекистана со стороны банков будет осуществляться только в безналичной форме. При этом покупателю необходимо открыть международную банковскую карту (Visa или Mastercard Exchange). Приобретение валюты будет происходить путем зачисления иностранной валюты на карту по обменному курсу, установленному на день операции с последующей выдачей справки в установленной форме.

Покупка иностранной валюты банками будет производиться в неограниченных размерах через обменные пункты, размещенные, как правило, в зданиях уполномоченных банков и их филиалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, гостиниц, управлений (отделов) въезда, выезда и гражданства органов внутренних дел, а также на таможенных постах.

Средства, зачисленные на международную банковскую карту, можно будет беспрепятственно использовать как для оплаты товаров и услуг, так и для снятия наличности за рубежом. В пределах страны, средства в иностранной валюте, зачисленные на данную карту можно будет снять только в национальной валюте по курсу обмена на день совершения операции. Средства в иностранной валюте на пластиковой карте можно будет использовать для покупки авиабилетов, зачисления на зарубежные счета для оплаты лечения, учебы и в других некоммерческих целях, говорится в сообщении. Обменные пункты также будут сохранены, но только для покупки иностранной валюты и продажи ее физическим лицам - нерезидентам в пределах суммы ранее произведенного обмена.