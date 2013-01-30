«Альфа-Банк» в прошлом году увеличил прибыль в 2 раза

«Альфа-Банк», один из крупнейших банков Украины, в 2012 году увеличил прибыль в 2 раза - до 36,25 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 17,45 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год сократились на 8,5% - до 25,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 3,9%, до 17,21 млрд грн. Обязательства банка за год сократились на 10,1% - до 21,49 млрд грн, средства клиентов выросли на 18% - до 14,38 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период увеличился на 0,6% - до 4,10 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 4,64 млрд грн.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года. Банк входит в состав международного консорциума «Альфа-Групп».