Государственные финансы Зимбабве парализованы: в казне осталось 217 долларов

В Зимбабве после выплаты зарплат бюджетникам в государственной казне осталось 217 долларов. Об этом сообщает Business Day со ссылкой на министра финансов страны Тендая Бити, передает Газета.ru.

«После того, как на прошлой неделе мы выплатили зарплаты бюджетникам, в казне осталось 217 долл. Государственные финансы парализованы», - заявил министр.

Правительство восточно-африканской страны также предупредило своих граждан, что не имеет достаточного количества денежных средств для финансирования конституционного референдума и президентских выборов, которые должны будут пройти в этом году. Для проведения в стране выборов необходимо 104 млн долл.

Национальный бюджет правительства Зимбабве на этот год составляет 3,8 млрд долл. Рост экономики страны ожидается на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, в разгар кризиса - в 2008 году - в Зимбабве был достигнут пик номинала купюры нацвалюты - 100 миллиардов зимбабвийских долларов, но потом для простоты подсчетов были сокращены десять нулей. После этого номер газеты стоил 10 зимбабвийских долларов. Но в 2009 году в Зимбабве была выпущена новая купюра достоинством 50 млрд зимбабвийских долларов, на нее можно было купить 3 экземпляра газеты. По курсу черного рынка в то время купюра была равноценна 1,25 доллара США.

Президентом Зимбабве с 1988 является Роберт Мугабе. Реформы, которые он проводил с начала своего правления, сопровождались многочисленными нарушениями прав человека, в том числе массовыми убийствами, грабежами и насилием по расовому признаку. Страны ЕС и США в 2002 году ввели в отношении Зимбабве экономические санкции.

В настоящее время около 90% населения страны остаются безработными, а большая часть отобранных у европейцев земель никак не используется.