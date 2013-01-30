«Сбербанк России» в 2012 году увеличил прибыль на 71%

«Сбербанк России», один из крупнейших банков Украины, в 2012 году увеличил прибыль на 71,2% – до 410,07 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 239,48 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 59,8% – до 27,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 59,1%, до 20,13 млрд грн. Обязательства банка за год выросли на 62,6% – до 23,93 млрд грн, средства клиентов – на 74,9%, до 13,28 млрд грн. Собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 41,1% – до 3,10 млрд грн, уставный капитал – на 13,4%, до 3,39 млрд грн.

Справка УНИАН. «Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).