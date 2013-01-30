Азаров рассказал, что станет ответом Украины на проблемы в мировой экономике

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы, над которой работает правительство, станет ответом Украины на проблемы, существующие в мировой экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.Азаров отметил, что наличие проблем в мировой экономике подтвердил прошедший в Давосе форум.

«Главный его (форума – УНИАН) итог – это общее признание того факта, что сегодня практически ни одной стране мира не следует быть слишком оптимистичной по поводу возобновления экономики в 2013 году. Украинский ответ на такое неуверенное состояние мировой экономики – наша Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы», – сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 29 января на заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров премьер-министр Николай Азаров сказал, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы планируется к утверждению на следующей неделе.

Справка УНИАН. Программа развития экономики на 2013-2014 годы определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках. Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики может составить не менее 3%.