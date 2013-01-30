Торги на межбанке открылись понижением котировок

В среду, 30 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1410/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2712/0,2716, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9945/11,0030. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3505/1,3507 (вторник — 1,3442/1,3444).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.