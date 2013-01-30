Банк «Хрещатик» в 2012 году получил 38,13 млн грн прибыли

Прибыль банка «Хрещатик» в 2012 года составила 38,129 млн грн, тогда как по итогам 2011 года банк получил убыток в размере 35,955 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в IV квартале 2012 года банк получил 33,997 млн грн прибыли против 43,47 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в 2012 году увеличились на 19,6%, и на 1 января 2013 г. составили 8,843 млрд грн, обязательства – на 18,95%, до 8,14 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 8,2%, до 4,492 млрд грн, собственный капитал – вырос на 28%, до 702,95 млн грн, уставный капитал – на 13,7%, до 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4427%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,9397%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 21,0320%.

Убыток ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в 2011 году составил 35,955 млн грн, что в 5,8 раза меньше по сравнению с показателем 2010 года.