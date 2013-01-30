«Имэксбанк» за год снизил прибыль на 80%

«Имэксбанк», один из крупных банков Украины, в 2012 году снизил прибыль на 80% – до 3,29 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 16,46 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 24,6% – до 9,1 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 29,3%, до 7,97 млрд грн. Обязательства банка за год выросли на 26,4% – до 7,87 млрд грн, средства клиентов – на 66,9%, до 4,75 млрд грн. Собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 14,2% – до 1,23 млрд грн, уставный капитал – на 15,2%, до 1,14 млрд грн.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года.

Основными владельцами банка являются Леонид Климов (17,6604% – прямое участие, 26,5908% – опосредствованное) и Татьяна Климова (0,1278% – прямое участие, 17,6604% – опосредствованное).