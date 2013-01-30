«БТА Банк» закончил 2012 год с убытком в 103 млн грн

«БТА Банк», один из крупных банков Украины, в 2012 году получил убыток в размере 103,57 млн грн против прибыли 6,46 млн грн в 2011 году, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 2,5% - до 5,89 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 36,4% - до 1,23 млрд грн. Обязательства банка за год выросли на 3,8% - до 4,35 млрд грн, средства клиентов снизились на 8,7% - до 1,41 млрд грн. Собственный капитал банка за отчетный период снизился на 1% - до 1,54 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «БТА Банк» (ранее - «Украинский кредитно-торговый банк») работает на рынке Украины с 1992 года. Основным владельцем банка является «БТА Банк», Казахстан (49,988% акций).