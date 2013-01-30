«Универсал Банк» в прошлом году снизил убыток на 27%

«Универсал Банк», один из крупных банков Украины, в 2012 году снизил убыток на 27% - до 272,6 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 373,2 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 7,8% - до 7,01 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,7% до 4,03 млрд грн. Обязательства банка за год выросли на 6,7% - до 6,41 млрд грн, средства клиентов - на 2,0%, до 3,21 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период увеличился на 20,1% - до 601,04 млн грн, уставный капитал - на 0,9%, до 1,16 млрд грн.

Справка УНИАН. «Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года. Основным владельцем банка является EFG New Europe Holding (Нидерланды) - 99,9646% акций.