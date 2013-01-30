ЕС предоставит 50 млн евро Международной миссии по поддержке Мали

Европейский Союз предоставит 50 млн евро Международной миссии по поддержке Мали под руководством Африки (AFISMA).

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, об этом во время донорской конференции, посвященной ситуации в Мали, сказал еврокомиссар по политике развития Андрис Пибалгс. Конференция состоялась в Аддис-Абебе (Эфиопия) по приглашению Африканского Союза.

По словам А.Пибалгса, ощутимая финансовая помощь, которая будет предоставлена AFISMA, свидетельствует о серьезных намерениях Евросоюза «по поддержке Мали в сохранении единства и территориальной целостности страны», а также помощь ЕС должна сделать свой вклад «в возвращение мира и стабильности в регион».

Еврокомиссар отметил, что Евросоюз готовит новые программы по предоставлению помощи гражданскому населению страны, которое серьезно пострадало от кризиса. Кроме того, эти программы будут способствовать усилиям правительства Мали относительно скорейшего возобновления демократии в соответствии с дорожной картой, которая была принята недавно.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, начальный период развертывания Международной миссии по поддержке Мали под руководством Африки продлится один год.