Налоговая милиция создает международную базу финансовых преступников

Сотрудники Налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины намерены к середине февраля подготовить и представить концепцию создания и использования международной базы данных финансовых преступников.

Об этом УНИАН сообщили в Налоговой милиции со ссылкой на главу подразделения Андрея Головача.

Согласно сообщению, представление базы данных приурочено к проведению в Украине заседания Координационного совета руководителей ведомств по налоговым (финансовым) расследованиям государств СНГ. Заседание пройдет в середине февраля в Ирпене (Киевская область).

По словам А.Головача, создание единой международной базы данных финансовых преступников – одна из международных инициатив Украины, заявленная в 2012 году и запланированная к реализации в 2013-м.

"С 2012 года мы существенно усилили авторитет украинской налоговой милиции на международной арене. И это проявляется не только в уважении коллег, усилении программ взаимодействия, но и в поддержке наших предложений, доверии нам руководящих должностей в органах международного сотрудничества. Уверен, что в ближайшие годы мы сможем создать эффективный финансовый Интерпол, что позволит резко сократить объемы международных экономических преступлений», - цитирует пресс-служба А.Головача.

Также в сообщении указывается, что доступ к базе данных финансовых преступников получат все страны-участницы проекта, а сама база будет состоять из массивов информации индивидуального и общего пользования. Кроме того, в базу внесут данные о предприятиях с признаками фиктивности, о субъектах хозяйственной деятельности и физических лицах, проходящих по уголовным делам, по которым уже вынесено решение суда, о лицах, находящихся в международном розыске по подозрению в причастности к экономическим, коррупционным и должностным преступлениям.

Напомним, 24 декабря Указом Президента Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб создано Министерство доходов и сборов.

Справка УНИАН. Координационный совет ведомств по налоговым (финансовым) расследованиям был создан в 1999 году как орган отраслевого сотрудничества, осуществляющий координацию деятельности компетентных ведомств государств СНГ.

В сентябре 2012 года Совет возглавил первый заместитель главы Госналогслужбы, руководитель Налоговой милиции Украины Андрей Головач.

Кроме того, в 2012 году Украина стала членом международной организации CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), специализирующейся на выявлении, аресте и конфискации незаконно полученного имущества.